Gruppo CAP, PerFORM WATER 2030 vince premio "Lombardia Innovativa"

(Teleborsa) -, il progetto sul futuro della gestione dell'acqua, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha vinto il", un riconoscimento che Regione dedica alle filiere di eccellenza che adottano modelli innovativi, in grado di generare valore e accrescere la competitività del territorio.Il progetto si qualifica comeche si sono distinti per competitività nella filiera di riferimento, collaborazione tra mondo imprenditoriale e sistema della ricerca, respiro internazionale, capacità di generare nuove idee in risposta ai bisogni delle persone e della società., 15 dicembre 2022, presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia,, alla presenza del vicepresidente di Regione Lombardiae del presidente della Fondazione Bassetti"Abbiamo premiato realtà che hanno saputo istituire delle partnership strutturate e continuative con gli atenei lombardi, o realtà che hanno fatto open innovation e che sono state in grado di entrare in rapporto con reti di ricerca o di impresa anche a livello internazionale", ha commentato"Questo riconoscimento da parte di Regione Lombardia ci spinge a proseguire con ancora maggiore convinzione nella strada intrapresa verso l'innovazione tecnologica, investendo in ricerca, attivando collaborazioni, contaminazioni e sinergie con le eccellenze del territorio per costruire insieme il mondo di domani", spiega, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP.PerFORM WATER 2030 si propone come modello che può essere adottato da altri soggetti per sviluppare obiettivi comuni. La mission è realizzare un living lab di importanza strategica per il settore delle acque pubbliche, attraverso l'adozione e lo sviluppo di tecnologie e pratiche innovative per disegnare un futuro più efficiente e sostenibile per il Servizio Idrico Integrato.Acronimo di, il progetto ha preso in considerazione: il primo è quello dell', il secondo è quello deidi depurazione, il terzo è dedicato alall'interno degli impianti di depurazione (biogas a biometano), il quarto riguarda ladelle tecnologie impiegate negli altri tre ambiti.Unico nel suo genere non solo in Lombardia, ma nell'intero Paese, ha, ognuno dei quali ha messo a disposizione le proprie competenze tecniche in un contesto di contaminazione di idee, progetti e conoscenze specifiche per dare vita a una piattaforma diffusa di ricerca, sviluppo e implementazione di tecnologie e strumenti decisionali. Gruppo CAP è stato il capofila dell'intero progetto, che ha visto la collaborazione di aziende quali, che si occupa di sistemi informativi per l'ambiente,Modellistica e Monitoraggio Idrologico),, che si occupa della realizzazione di impianti in campo ambientale, il gruppo nel settore chimico(impianti per il trattamento e valorizzazione energetica dei fanghi). Il coordinamento scientifico è stato affidato al