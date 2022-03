Gruppo BPER stanzia 1 miliardi per imprese colpite dal caro bollette

Lunedì 28 Marzo 2022, 13:45







(Teleborsa) - BPER Banca assieme al Banco di Sardegna ha stanziato un plafond da 1 miliardo di euro per supportare le imprese che hanno subito effetti negativi dal caro energia, materie prime e carburanti.



L'iniziativa proposta dal Gruppo si concretizza in un finanziamento "Caro Energia" dedicato a qualsiasi impresa operante sul territorio nazionale, di durata compresa fra 6 a 24 mesi per un importo da 10 mila euro a 1 milione. L'erogazione dovrà essere destinata esclusivamente al pagamento delle fatture energetiche (elettrica, gas e carburanti).



Il Responsabile della Direzione Imprese e Global Transaction di BPER Banca Davide Vellani afferma che il Gruppo "ha dimostrato ancora una volta di voler essere al fianco del tessuto imprenditoriale italiano che riteniamo fondamentale in termini di sviluppo, ricchezza e opportunità".



"Il finanziamento 'Caro Energia' - annuncia - è solo il primo di nuovi interventi specifici che il Gruppo renderà disponibili al mercato. Le prossime iniziative terranno conto, come sempre, delle esigenze della clientela e del tessuto produttivo nazionale".