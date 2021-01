© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il gruppo BMW ha, segnando unrispetto all'anno precedente. 686.069 veicoli dei tre marchi BMW, MINI e Rolls-Royce sono stati venduti nelanno su anno. Le vendite di veicoli ibridi plug-in sono aumentate invece del 38,9% rispetto all'anno precedente, riflettendo l'aumentato interesse dei consumatori per le propulsioni alternative."Abbiamo risposto agli effetti della pandemia con grande agilità nella gestione delle vendite e nella produzione. Di conseguenza, siamo riusciti a concludere l'anno con un ottimo quarto trimestre e ancora una volta", ha dichiarato, membro del CdA e responsabile per clienti, marchi e venditeIl gruppo ha venduto un totale di 192.646 veicoli BMW e MINI elettrificati in tutto il mondo lo scorso anno, un aumento del 31,8% sul 2019.. In Europa, i veicoli elettrificati rappresentavano già il 15% delle vendite totali.Ilha concluso l'anno con un totale di 2.028.659 (-7,2%) veicoli consegnati ai clienti di tutto il mondo. Un contributo significativo è stato dato dalle, che sono aumentate del 12,4% su base annua, soprattutto grazie alle Serie 7, Serie 8 e BMW X7. Nel 2020,ha venduto un totale di 3.756 autoveicoli (-26,4%), risultato influenzato anche dall'assenza dal mercato del modello più venduto del marchio, Ghost, con il nuovo modello arrivato a fine anno.Le vendite del BMW Group insono state del 7,4% superiori rispetto all'anno precedente, mentre il quinto mercato più grande per l'azienda, la, ha registrato un aumento significativo delle vendite pari al 30,5% rispetto all'anno precedente. Risultati peggiorei negli, dove le vendite sono calate del 18% e in, dove le vendite totali di BMW e MINI sono state di quasi il 16% inferiori all'anno precedente. Nel mercato interno tedesco, il gruppo BMW Group ha registrato un calo del 13,3%.