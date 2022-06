Gruppo BF cede altra quota Bonifiche Ferraresi a LEB (Loacker)

(Teleborsa) - B.F. rende noto di aver sottoscritto un contratto per la vendita di una partecipazione pari allo 0,625% del capitale sociale della controllata Bonifiche Ferraresi a LEB per un corrispettivo di 2,5 milioni di euro circa, che consente di generare una plusvalenza di 0,8 milioni di euro.

L'Operazione fa parte di una più ampia collaborazione di lungo termine tra il Gruppo BF e il Gruppo Loacker che include lo sviluppo di un progetto industriale e commerciale focalizzato sulla coltivazione di nocciole, da parte del primo, destinate alla produzione dei rinomati Wafer e delle specialità dolciarie Loacker. Sempre in data odierna, infatti, la controllata BF Agricola e A. Loacker hanno

sottoscritto un contratto per la coltivazione e vendita di nocciole di alta qualità su un'estensione di circa 400 ettari.

L'Operazione è realizzata in attuazione del piano di valorizzazione della controllata Bonifiche Ferraresi, mediante l'ingresso nel capitale sociale di uno o più partner con quote di minoranza, come avvenuto con le precedenti operazioni di cessione di quote: il 2,5% in favore di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, l'1,25% in favore di Equiter – Investimenti per il Territorio, l'1% a favore di Defendini Logistica ed il 5% in favore di Eni. Tutti soggetti interessati a condividere lo sviluppo del Gruppo BF nel settore agritech & food e, più in generale, a consolidare e rafforzare il network del Gruppo BF nella filiera agroalimentare italiana, iniziative nelle quali BF intende investire i proventi derivanti da tale valorizzazione.

Nell'Operazione, BF è stata assistita da BonelliErede, Equita SIM S.p.A. e dal Dott. Ruggero Mazza. LEB è stata assistita dallo studio SLT – Strategy Legal Tax - nelle persone dei professionisti senior dott. Claudio Ceradini e dell'avv. Domenico Brancaccio