Growens, ValueTrack conferma target price dopo dati 2021

(Teleborsa) - ValueTrack ha confermato a 6,30 euro per azione il prezzo obiettivo su Growens, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies. La revisione della valutazione è arrivata dopo che Growens ha comunicato ricavi ricorrenti in crescita nel 2021. Gli analisti hanno perfezionato le stime sul mix di ricavi 2022, con una crescita delle vendite più lenta per la business unit Datatrics, compensata da un'ulteriore accelerazione delle business unit BEE e Agile Telecom.

Ora ValueTrack si aspetta per il 2021 ricavi per 70 milioni di euro, un EBITDA di 5,5 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 1 milione di euro. Nel 2022 questi valori dovrebbero salire, rispettivamente, a 80,5 milioni di euro, 6,9 milioni di euro e 1,9 milioni di euro. Nel 2023 sono attesi ricavi per 92,1 milioni di euro, un EBITDA di 8,3 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 2,8 milioni di euro.

Intanto, si contrae la performance di Growens a Piazza Affari, con i prezzi allineati a 5,32 per una discesa dello 0,75%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 5,293 e successiva a quota 5,267. Resistenza a 5,373.