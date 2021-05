11 Maggio 2021

(Teleborsa) - Growens (già MailUp), società quotata su AIM Italia e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, ha registrato ricavi in crescita del 4,8% a 16,6 milioni di euro nel primo trimestre del 2021, un EBITDA in aumento del 153,8% a 1,4 milioni di euro e un ritorno in positivi dell'EBIT a 0,5 milioni di euro, con una incidenza del 3% sui ricavi.

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 marzo 2021 presenta un ammontare negativo (cassa) pari a oltre 2 milioni di euro, lievemente inferiore rispetto al saldo (sempre negativo) di 2,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

"Il primo trimestre risente ancora pesantemente dell'effetto Covid, in particolare sui servizi SMS e Professional Services offerti da MailUp e sui quei servizi come Datatrics e BEEPlugin che richiedono ai nostri clienti un maggior investimento, non solo in termini economici ma anche di persone e know-how", ha commentato Nazzareno Gorni, amministratore delegato e fondatore di Growens. "Dal punto di vista delle acquisizioni, siamo attualmente impegnati su diverse opportunità, con l'obiettivo di acquisire una società di tipo SaaS con una dimensione significativa", ha aggiunto.