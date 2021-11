Growens, ricavi 9 mesi 2021 in crescita a 51,1 milioni di euro

(Teleborsa) - Growens, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, ha registrato ricavi pari a 51,1

milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2020, e un EBITDA pari a 3,6 milioni di euro, in aumento dell'1,1% rispetto ai primi nove mesi del 2020. Le vendite realizzate all'estero ammontano a 25,2 milioni di euro, pari a oltre il 49% del totale, in crescita del 4,5% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente.

"I primi nove mesi confermano la nostra strategia, dedicata all'execution in ottica di crescita sia interna sia esterna - ha commentato l'AD Nazzareno Gorni - Dal punto di vista organico, il rafforzamento delle prime linee di MailUp, BEE e Datatrics sta iniziando a portare i risultati anticipati". "Gli investimenti sull'internazionalizzazione tramite canali di vendita indiretta per Datatrics e MailUp daranno infine i primi risultati nel prossimo esercizio - ha aggiunto - Dal punto di vista delle acquisizioni, siamo attualmente impegnati su diverse opportunità, con l'obiettivo di acquisire una società di tipo SaaS con una dimensione significativa".

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2021 presenta un ammontare negativo (cassa) pari a 2,2 milioni di euro, lievemente inferiore rispetto al saldo (sempre negativo) di 2,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020. L'effetto dell'adozione del principio contabile IFRS 16, relativo ai costi di affitto, leasing e noleggio comporta una posta di indebitamento figurativo pari a circa 3,3 milioni di euro. La cassa ammonta a 10,2 milioni di euro.