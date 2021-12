Growens, nuovo patto parasociale tra azionisti rilevanti

(Teleborsa) - Growens, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, ha comunicato che gli azionisti rilevanti Matteo Monfredini, Nazzareno Gorni, Luca Azzali, Matteo Bettoni e Alberto Miscia (titolari complessivamente di una partecipazione pari al 52,50% del capitale) hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto una partecipazione costituita da 6.750.000 azioni, pari al 45,09% del capitale (in via paritetica tra di loro). La sottoscrizione del nuovo patto è conseguente alla scadenza di quello precedentemente in vigore, come comunicato in data 20 dicembre 2018.

Il patto parasociale prevede, tra le altre cose, un impegno di preventiva consultazione su specifiche materie di rilevanza assembleare, quorum rafforzati per il perfezionamento di operazioni straordinarie, un impegno alla presentazione di una lista comune di candidati alla carica di consigliere di amministrazione e sindaci, un lock-up al trasferimento della partecipazione da loro conferita al patto, una durata triennale e la possibilità di adesione al patto da parte di terzi.