3 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - A completamento del processo di rebranding, Growens - già MailUp - ha annunciato il cambio di ticker in GROW. La società, un operatore integrato verticalmente attivo nelle Cloud Marketing Technologies e quotata sull'AIM Italia, ha reso noto che Borsa Italiana con provvedimento n.14430 ha disposto la modifica del ticker di negoziazione a far data dal 3 maggio 2021. Pertanto, il nuovo ticker per le azioni ordinarie Growens, codice ISIN IT0005040354, è GROW.