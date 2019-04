Groupama punta sui giovani con la seconda edizione dell’Academy Born2Code

Ultimo aggiornamento: 17:01

Groupama Assicurazioni punta sull'occupazione giovanile e sulle nuove professionalità e annuncia una nuova edizione dell'Academy Born2code, iniziativa finalizzata alla valorizzazione di 14 giovani talenti formati nella professione di Front End Developer, cioè i professionisti che si occupano di un sito web per tutto quello che riguarda l’interazione con gli utenti, una delle figure più richieste sul mercato in questo momento.La seconda edizione di Born2code è terminata oggi con la consegna dei diplomi ai partecipanti nel corso di un evento che si è tenuto negli spazi dell’Hub di LVenture Group e Luiss EnLabs alla stazione Termini di Roma. L’Academy ha il patrocinio di Ania e il supporto di partner come l'azienda di software Softlab, la piattaforma che supporta la crescita degli sviluppatori mettendo in contatto professionisti e aziende Codemotion e il Maxxi (Museo nazionale delle arti del XXI secolo).Pierre Cordier, amministratore delegato di Groupama Assicurazioni, aprendo i lavori dell'incontro ha spiegato che i giovani che hanno frequentato l'Academy hanno «imparato l'encoding e a lavorare nella diversità» e sottolineato che la preparazione è avvenuta con «una didattica nuova, pratica, orientata sul lavorare insieme». «La formazione scolastica», ha aggiunto infatti Cordier, «non prepara abbastanza a lavorare insieme».Il manager ha poi illustrato le caratteristiche del progetto: «Groupama Assicurazioni è una compagnia sensibile alla valorizzazione dei giovani talenti e all’innovazione. Questa iniziativa ha mostrato sin dalla prima edizione risultati straordinari, con oltre il 95% dei partecipanti che ha trovato impiego al termine del corso. Questo perché Born2Code da accesso a un percorso formativo gratuito dalle qualità eccellenti e risponde all’esigenza di formare professioni innovative. Tutto questo grazie al supporto dei nostri partner che continuano a sostenere la nostra Academy».All'incontro ha partecipato anche Maria Bianca Farina, presidente di Ania (l'associazione che riunisce le compagnie assicurative): «Mai come oggi - ha detto Farina - abbiamo il dovere di investire sui giovani, perché sono il nostro futuro. È importante che siano in grado di affrontare le sfide di un mercato del lavoro che si sta trasformando rapidamente. In questa ottica abbiamo dato vita all'osservatorio “Innovation by Ania”: per osservare, sperimentare e investire sui nuovi talenti. L’innovazione è, infatti, la risposta ai grandi cambiamenti che stiamo vivendo e aiuterà le assicurazioni ad accrescere il loro fondamentale ruolo sociale ed economico per la tutela e lo sviluppo del Paese».