Gros-Pietro: «I risparmiatori truffati vanno rimborsati al più presto ma non le scommesse perse»

«C’è un principio che va affermato: i risparmiatori traditi o truffati devono essere rimborsati ed è comprensibile farlo rapidamente. D’altra parte va detto che tra tutti coloro che hanno perso non ci sono solo i risparmiatori truffati ma anche chi ha investito consapevolmente in titoli ad alto rischio. E non è giusto che la loro scommessa venga pagata dai contribuenti». Il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, scende in campo sul tema dei rimborsi che scatteranno con il decreto del governo rispondendo a margine di un convegno ddi Fondazione Cariplo e LVenture. «È ovvio - risponde - che il governo si trova nella necessità di trovare strumenti veloci per distinguere» tra le due diverse situazioni. Intanto, il Fondo di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs) «è uno strumento che ha dato dimostrazione di funzionare»; «le banche italiane stanno riducendo i loro Npl ed è un processo che è costato alle banche ma è stato molto opportuno perché il rallentamento dell’economia sarebbe stato difficilmente sopportabile con un carico di sofferenze pregresse. Ci troviamo ora con banche molto rafforzate dal punto di vista patrimoniale dal punto di vista della pulizia dei crediti». Quanto alla situazione dell’economia Gros Pietro non nasconde i rischi di una guerra commerciale per l’Italia. «Trump minaccia nuovi dazi ed è così che l’economia mondiale viene rallentata. L’Italia che è un grande aese esportatore ed è in vetta alle classifiche dei saldi commerciali può soffrire più di altri», avverte il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. Poi lo sguardo sui dati del Def. I numeri sulla crescita«non sono una sorpresa, si sapeva di un rallentamentomondiale in atto».

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA