Groppo Green Power delistato dall'AIM Italia

(Teleborsa) - Gruppo Green Power è stato delistato a partire da oggi, 5 ottobre, dal mercato AIM Italia in seguito alla conclusione dell'offerta promossa da Alperia.



Quest'ultima ha annunciato di aver concluso la procedura congiunta relativa all'obbligo/diritto di acquisto delle residue 113.012 azioni ordinarie di Gruppo Green Power in circolazione, rappresentanti il 3,788% del capitale sociale. L'offerente ha conseguentemente depositato la somma di 519 mila euro, sul conto vincolato al pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni Rimanenti. Diventa così efficace il trasferimento della proprietà delle Azioni Rimanenti.



I titolari di Azioni Rimanenti potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta, pari a 4,60 euro per ciascuna Azione Rimanente, presso i rispettivi Intermediari.







