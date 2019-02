Gronda Genova, impulso a PIL e fino a 10 mila posti di lavoro diretti, indiretti e nell'indotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La realizzazione dellaavrà, sul sistema produttivo,con undei cittadini genovesi. E' quanto emerge da un aggiornamento delll'commissionata dalla società, che fa parte del Gruppo Atlantia, ed è inserita nella Valutazione di Impatto Ambientale che una Commissione di 40 autorevoli esperti di diverse discipline ha approvato già nel 2014, armonizzandola alle linee guida del MIT di giugno 2017.L'opera che consentirebbe died effettuare un, che passano per l'agglomerato urbano, appesantendo la viabilità locale. L'obiettivo è realizzare una nuovo network viario che consentirà di, in particolare i, dall'attuale A10 sulla nuova infrastruttura, eliminando il traffico passante dal tratto più urbanizzato della città di Genova, dove risiede quasi il 50% dell'intera popolazione. Ben 14 milioni di veicoli verrebbero spostati sulla gronda chei verso ildi Genova (Genova Ovest) e verso- L'analisi stima importantissimiper i cittadini di Genova, pari a, grazie alla riduzione del traffico urbano. Inoltre, l'opera favorirebbe un ulterioreabbassando il tasso di incidentalità che oggi è 15 volte superiore alle altre tratte.- La(circa 14 milioni di veicoli l'anno) dal tratto urbanizzato dell'dove vive il 47% della popolazione, migliorerebbe la: si stima lanelle emissioni di(NOx), ), di cui il 41% per effetto diretto dello spostamento di traffico verso la Gronda, e del 62% nelle emissioni di polveri sottili (PM10). Per il tratto dell'si stima lanelle emissioni di(NOx), di cui il 12% per effetto diretto dello spostamento di traffico verso la Gronda, e del 40% nelle emissioni di polveri sottili (PM10).- La Gronda si caratterizza per l'essere un opera a "immediata cantierabilità" e dunque con impatti positivi in breve tempo sull'economia ligure: si stima unagrazie ai 400 milioni di investimenti annui previsti dalla realizzazione dell'opera.- Il progetto esecutivo prevede lo stanziamento di 1 miliardo solo per la manodopera, che equivale ad almeno 3 milioni di giornate lavorative nell'arco del periodo. L'opera potrebbe generare quindi circaconnessi con le attività di costruzione, cui vanno aggiunti gli effetti occupazionali sull'indotto.- I costi sono perlopiù quelli attinenti alla, stimati in circal'anno. oltre alldi euro, realizzato in regime di concessione e, quindi, finanziato interamente con risorse private a carico del bilancio di Autostrade per l'Italia.