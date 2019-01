Gronda Genova, dalle imprese un manifesto inviato a Roma per dire sì all'opera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ancora in focus in Italia, dove le. Non solo la TAV è in attesa dell'analisi costi-benefici, ma anche lanell'elenco delle opere che il governo starebbe cercando di far ripartire.Eppure, ila ponente del capoluogo ligure èdal mondo delle imprese, che sollecitano il Governo ed il MIT a sbloccare un'infrastruttura strategica i cui lavori saranno eseguiti dal concessionario stesso (ASPI).La settimana scorsa circaguidati da, hanno sottoscritto il, per chiedere al governo di avviarne i lavori. Un appello che fa seguito a quello lanciato dal Presidente di Confindustria nazionalein occasione della sua presenza a Pitti Uomo, a Firenze, dove aveva rimarcato la necessità di far ripartire i cantieri per favorire la crescita e l'occupazione.L'ultimo appello arriva da, presidente di Confindustria Genova, il quale ha sottolineato "la Gronda è già finanziata, senza un euro a carico dello Stato e può partire, a meno che ci siano altri motivi che oggi nessuno ha dichiarato"., ha affermato l'imprenditore, ricordando che "è stata la prima opera sottoposta a dibattito pubblico allargato, è finanziata e ha passato dibattiti e iter amministrativi".La Gronda di Genova - ha ribadito Mondini -