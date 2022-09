Grifal, ricavi semestrali a 18,6 milioni. Lavora ad aumento produzione e partnership

(Teleborsa) - Grifal, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, ha chiuso ildel 2022 conpari a 18,6 milioni di euro, in crescita del 51% rispetto al corrispondente periodo del 2021. Le vendite di cArtù continuano a crescere il loro peso avendo raggiunto il 31% dei ricavi di gruppo, mentre rimane stabile al 25% la percentuale delle vendite estere. L'ha raggiunto 1,9 milioni di euro, in crescita del 51%, con undel 10,5% dei ricavi di vendita in linea con quello registrato al 30 giugno 2021, quando si era beneficiato del contributo in conto esercizio di 320.000 euro. Ilsi attesta a 121.202 euro, rispetto alla perdita di -184.486 euro al 30 Giugno 2021."La domanda di prodotti ecocompatibili come i nostri cArtù e cushionPaper è cresciuta sensibilmente, come atteso, anche in questi mesi - ha commentato l'- Nonostante i problemi complessi derivanti dalla situazione politica internazionale,. A differenza della produzione del cartone ondulato tradizionale, che utilizza vapore e piani di asciugatura a forte consumo energetico, la produzione di cArtù richiede una quantità di energia trascurabile che, anche ai prezzi attuali, impatta sui conti aziendali solamente per circa il 2% del fatturato"."L'assenza di precipitazioni ci ha consentito di accelerare la realizzazione dell'ampliamento della sede di Cologno al Serio che entrerà in funzione nel primo semestre del prossimo anno - ha aggiunto - Prevediamo di concretizzare nei prossimi mesi ile di dare il via all'ampliamento dell'area di produzione macchine. Per quanto riguarda glisegnaliamo che alla fine di agosto rappresentavano già il 95% dei ricavi registrati dal gruppo nell'intero esercizio 2021".La(indebitamento netto) è pari a 17.960.126 euro ed è caratterizzata dall'equilibrio tra la sua componente a Breve Termine e quella a Medio-Lungo Termine. I crediti commerciali sono sotto controllo con i giorni medi di incasso scesi da 132 a 119. Gli investimenti effettuati nel semestre (2,7 milioni, di cui quasi la metà costituiti dalla nuova area produttiva di Cologno al Serio) hanno ulteriormente influito sul dato rispetto alla posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 (12.237.652 euro).