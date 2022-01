Grifal, nel 2021 i ricavi aumentano a 26,1 milioni di euro

Mercoledì 26 Gennaio 2022, 19:00







(Teleborsa) - Grifal, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, ha registrato ricavi pari a 26,1 milioni di euro nel 2021, in incremento del 56% rispetto al 2020. Escludendo le acquisizioni finalizzate nel 2021, il gruppo ha ottenuto ricavi per 22,5 milioni di euro, in crescita del 34% rispetto all'anno precedente. "Si conferma pertanto il trend di crescita, sostenuto da cArtù, l'innovativo cartone ondulato le cui vendite sono praticamente raddoppiate e ora rappresentano circa un quarto del fatturato", sottolinea la società.



I dati annuali consolidati completi e definitivi relativi all'esercizio 2021 saranno esaminati e approvati dal consiglio di qamministrazione nel corso della riunione del 29 marzo 2022.