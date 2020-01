Grifal, i risultati preliminari dell'esercizio 2019

(Teleborsa) - Grifal ha chiuso l'esercizio 2019 con un valore della Produzione che raggiunge i 21,8 milioni, in crescita di circa l'11% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. L'Ebitda preconsuntivo si attesta a 2,5 milioni, in aumento del 15% rispetto ai 2,2 milioni del 2018.



Lo fa sapere la società precisando che si tratta di dati preconsuntivi che potrebbero essere soggetti a variazione in sede di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019. I dati annuali completi e definitivi relativi all'esercizio 2019 saranno esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 30 marzo 2020 e sugli stessi sono in corso le attività di verifica da parte della

società di revisione. © RIPRODUZIONE RISERVATA