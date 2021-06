(Teleborsa) - Grifal, azienda tecnologica e PMI innovativa, ha perfezionato il conferimento della propria area di progettazione e produzione di macchine per l'ondulazione in Tieng Srl, società acquisita ad inizio anno.

Con questa operazione - spiega una nota - viene completato il processo di riorganizzazione riunendo in un'unica azienda tutte le competenze tecnologiche ed impiantistiche: quelle di macchinari per l'incollaggio di resine e adesivi e quelle di impianti per la produzione di materiali ondulati, principalmente a marchio Mondaplen e cArtù.

Gli obiettivi tecnici e strategici che il gruppo Grifal si prefigge di ottenere con questa operazione sono "l'ottimizzazione della produzione delle linee di ondulazione e grazie alle competenze di Tieng Srl, il miglioramento costante dell'efficienza e della velocità delle nuove linee".

Questo sviluppo sarà fondamentale per assecondare la crescita della domanda di prodotti ecocompatibili da parte di una clientela sempre più rivolta verso l'economia circolare.