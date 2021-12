Grifal, Bilancio di Sostenibilità: nuove linee produttive a minore impatto ambientale

(Teleborsa) - Grifal, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2020. Tra i risultati raggiunti vengono segnalati: 9 certificazioni ambientali, 20 brevetti internazionali, oltre il 10% dei ricavi di vendita investiti in Ricerca & Sviluppo e macchinari, l'aumento del rapporto carta/polietilene all'interno delle soluzioni di imballo, la progettazione di nuove macchine/tecnologie a minore impatto ambientale. Inoltre, il 100% della carta acquistata per realizzare gli imballaggi è garantita FSC® e PEFC™, certificazioni riconosciute a livello internazionale per i prodotti di origine forestale.

Nel corso del 2020, Grifal ha finalizzato e rese operative le due linee di produzione di cushionPaper e cArtù al 100% ecosostenibili, efficienti in termini di velocità e di riduzione dei consumi energetici. Inoltre, il 90% degli scarti di produzione del gruppo è riciclabile, mentre lo scarto in polietilene viene restituito al produttore, affinché venga rimesso nel ciclo produttivo. Sul fronte del risparmio idrico, nel 2020 si è registrato un significativo -30% di consumi d'acqua.

"Il nostro approccio alla sostenibilità e al territorio in cui operiamo è una conseguenza della missione che ci siamo dati: progettare, sviluppare, e realizzare imballi riducendo al minimo l'impatto ambientale delle nostre attività", ha dichiarato il CEO Fabio Gritti. "Le tecnologie innovative che abbiamo sviluppato producono, infatti, materiali ondulati che, a parità di volume, riducono il consumo di materia prima e quindi diminuiscono anche la produzione di CO2 - ha aggiunto - Con i nostri prodotti e le nostre tecnologie contribuiamo a influenzare l'impatto di tutte le filiere produttive poiché l'adozione di imballaggi ecocompatibili migliora il livello di sostenibilità dei prodotti dei nostri clienti e, indirettamente, sensibilizza anche i consumatori che li acquistano".

"Per il 2022 concluderemo l'ampliamento della nostra sede di Cologno al Serio dove sarà installata una nuova linea di produzione ad elevata performance, rispondente alle caratteristiche richieste dagli standard Industria 4.0 e continueremo a porre le basi del nostro processo di sviluppo", ha aggiunto il numero uno della società.