(Teleborsa) - Grifal ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del ramo operativo di Cornelli, società che produce imballaggi in cartone ondulato e progetta nuove tecniche di branding applicate al packaging.



Studio BNC, Guido Tisi, Francesca Ghezzi e Marilena Rota hanno preso parte all'operazione in qualità di advisor, per la parte fiscale e giuslavoristica. AmbroMobiliare ha agito come advisor finanziario, mentre lo Studio Legale NCTM di Milano come advisor legale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA