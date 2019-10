Grermania, consumatori tedeschi sempre più pessimisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati.Il dato, reso noto dall'Istituto GFK che mensilmente conduce l'inchiesta, ha rilevato. Il dato è inferiore alle aspettative degli analisti che indicavano un livello stabile rispetto ad ottobre."Oltre a noti fattori di rischio come la recessione economica globale, i conflitti commerciali e il caos della Brexit, vi sono sempre più segnalazioni di perdite di posti di lavoro, ad esempio nel settore automobilistico e sui mercati finanziari. Questi eventi hanno nuovamente smorzato l'umore dei consumatori e l'ottimismo sta diminuendo. Di conseguenza, il clima dei consumatori è sceso alcon un valore di 9,6 punti - spiega, esperto di GFK - . Ciononostante, quest'anno i consumi privati ??rimarranno un pilastro importante per l'economia tedesca - supponendo che le attuali crisi non aumentino ulteriormente e che sia la politica che l'economia contrastino la crescente paura della perdita di posti di lavoro".