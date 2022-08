Greenthesis sale al 60% della startup Carborem

Mercoledì 3 Agosto 2022, 20:15







(Teleborsa) - Greenthesis, azienda quotata su Euronext Milan e attiva nel campo del risanamento ambientale e dello smaltimento di rifiuti, ha effettuato il primo previsto aumento di capitale della società neo partecipata Carborem, startup che opera nel campo della progettazione e realizzazione di impianti per la riduzione e valorizzazione degli scarti organici e per il trattamento delle acque reflue in aziende pubblico/privato.



L'operazione, per effetto della quale la quota partecipativa di Greenthesis è cresciuta dal 45% al 60%, rappresenta il primo di tre step consequenziali che determineranno, nell'arco di 3 anni, l'incremento della partecipazione fino al 70%. Il controllo consentirà a Greenthesis di integrare e promuovere al meglio la tecnologia Carborem in coerenza con i piani di sviluppo finalizzati ad ampliare i servizi ambientali sul mercato di riferimento.