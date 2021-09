Green Pass, in Pmi lavoratori sostituiti fino a 20 giorni

1 Minuto di Lettura

Martedì 21 Settembre 2021, 09:15







(Teleborsa) - Le imprese con meno di 15 dipendenti potranno sostituire i lavoratori sospesi perché non in possesso del green pass per un totale di 20 giorni in due tranche da 10, fino al 31 dicembre.





E' quanto prevede - si spiega in ambienti di Governo - una delle norme contenute nel dl sull'estensione del pass approvato la settimana scorsa dal Consiglio dei Ministri. Intanto, secondo quanto si apprende in ambienti parlamentari, il decreto legge che estende il green pass è atteso al Quirinale per questa mattina.



Dopo l'estensione dell'obbligo del Green pass, si registra un'impennata delle vaccinazioni. E, in serata, è lo stesso Commissario straordinario per l'emergenza, il Generale Figliuolo, a certificare il trend.



"A livello nazionale - ha detto - si è verificato un incremento generalizzato delle prenotazioni di prime dosi tra il 20% e il 40% rispetto alla scorsa settimana. Inoltre, oggi, si è riscontrato un aumento del 35% di prime dosi rispetto alla stessa ora di sabato scorso".