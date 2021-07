Green Pass, CNA: strumento efficace per evitare nuove misure di contenimento

Lunedì 26 Luglio 2021, 18:00

(Teleborsa) - "La pandemia non è ancora sconfitta ed è necessario compiere ogni sforzo per scongiurare nuove chiusure che il Paese non potrebbe sopportare". Per tali ragioni CNA ha annunciato il proprio sostegno al Green Pass come "strumento efficace per evitare che la ripresa dei contagi possa portare a nuove misure di contenimento con pesanti ripercussioni sulla vita sociale e sul sistema economico che mostra una incoraggiante traiettoria positiva che va consolidata". Per la Confederazione il Green Pass può rivelarsi impopolare in alcuni ambiti e introduce nuovi oneri e responsabilità in capo agli operatori economici ma non va dimenticato che un simile strumento potrebbe favorire l'allentamento di misure restrittive che ancora oggi caratterizzano molti settori, dagli eventi alla mobilità.

CNA auspica quindi un tavolo di confronto con il Governo per definire il campo di applicazione e modalità di funzionamento del Green Pass con l'obiettivo di tutela della salute dei cittadini e salvaguardia delle attività economiche.