Green Pass, Brunetta: "Pubblico impiego tornerà in presenza"

1 Minuto di Lettura

Venerdì 17 Settembre 2021, 10:00







(Teleborsa) - In seguito all'estensione della Certificazione verde a tutti i lavoratori pubblici e privati, "il pubblico impiego tornerà in presenza come modalità ordinaria di lavoro". È quanto ha annunciato il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta in un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera.



"Quella che abbiamo sperimentato – ha proseguito Brunetta – è stata una risposta emergenziale nel momento più tragico della pandemia. Con il Green Pass verrà risolto anche il tema smart-working. Il pubblico impiego tornerà in presenza come modalità ordinaria di lavoro, ma nel frattempo si stanno finalmente definendo le regole del lavoro agile nei nuovi contratti, i cui rinnovi ho voluto sbloccare".



Per le funzioni centrali queste nuove regole dovrebbero integrare il nuovo contratto che – ha spiegato il ministro – "dovrebbe arrivare entro un mese, mentre entro l'anno sarà definita la nuova organizzazione del lavoro".



Dopo il 15 ottobre – ha detto Brunetta – "si tornerà in presenza, con gradualità. Prima chi lavora agli sportelli, poi chi sta dietro agli sportelli, nel back office, e in parallelo le amministrazioni centrali e periferiche". Da gennaio partirà, invece, uno "smart working vero", nel quale "ogni amministrazione potrà organizzarsi come crede, sulla base del contratto e della volontà individuale dei lavoratori".