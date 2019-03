Green economy, solo il 9% è economia circolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'economia circolare è ancora una chimera con solo il 9che continua a imperare. Il dato emerge dall', report stilato dasullo stato di salute dell'economia circolare.Secondo il rapporto, solo il 9% deiche entrano nell'economia viene riutilizzato attraverso politiche economiche di riciclo e riutilizzo. Il restante 91% viene immesso nell'ambiente seguendo il modello di economia tradizionale.Lo studio sottolinea come il. Circle Economy ha calcolato che il 62% delle le emissioni di gas serra globale (esclusi quelli derivanti dall'uso del suolo e dalla silvicoltura) vengono rilasciate durante l'estrazione, la lavorazione e la produzione di beni per soddisfare i bisogni della società; di questi, il 38% viene emesso nella consegna e l'uso di prodotti e servizi.In un mondo che si trova a fare i conti con lecome ricordato dal, l'economia circolare, con il suo sistema di riutilizzo e recupero delle risorse, potrebbe essere la soluzione."Il riciclaggio, una maggiore efficienza delle risorse e modelli di business circolari offrono enormi opportunità per ridurre le emissioni", ha ricordato. "Le strategie di cambiamento climatico dei governi si sono concentrate sulle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la riforestazione ma hanno trascurato il vasto potenziale dell'economia circolare".