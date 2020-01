Green Deal, UE apre ad aiuti per casi come Ilva

(Teleborsa) - Il nuovo Fondo europeo per la transizione verso un'economia verde partirà con un stanziamento di base di 7,5 miliardi e dal 2021 permetterà di finanziare con risorse pubbliche "la modernizzazione" di grandi impianti industriali e "la bonifica di siti contaminati" - come potrebbe essere per l'ex Ilva - senza violare le regole UE sugli aiuti di Stato.



E' quanto emerge dalla bozza delle proposte che la Commissione europea presenterà martedì prossimo, di cui l'Ansa ha preso visione.



E proprio sulla delicatissima vicenda dell'ex Ilva, scongiurato lo spegnimento dell'Altoforno 2, è tempo di trovare una soluzione, ancora tutta da confezionare, in tempi stretti con I franco-indiani di Mittal che tengono da un lato il punto sugli esuberi e dall'altro le valigie in mano, mentre il Governo è alla ricerca dell'asso nella manica.