(Teleborsa) - Nel pieno della pandemia - solo nelle scorse ore si sono registrati oltre 7000 casi - ladicalanella manica e mette sul piatto undi stimoli daper rilanciare l'economia francese che sarà finanziato al 40% daldell'Unione europea.È, quello francese, "ilpresentato finora in Europa", ha detto il Primo MinistroTre i pilastri sui quali poggerà il piano:, voce alla quale sono stati destinati 30 miliardi (il 30%, come richiede l'Europa, su pressing di Parigi);(35 miliardi); e(35 miliardi). Nessuno stimolo – come nel caso tedesco – del potere d'acquisto delle famiglie, ma attenzione in particolare alle, in particolar, e ai lavoratori.All'indomani dell'annuncio economia da uno dei peggiori crolli registrati in Europa , il Ministro delle finanze franceseha detto di ritenere chepossa ottenere risultati migliori di quanto previsto quest'anno. "Penso che faremo meglio nelrispetto alla previsione di recessioneal momento", ha dichiarato in un'intervista a BFM TV.