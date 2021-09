Green Bond superano valore di 1.000 miliardi di euro

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Le emissioni di green bond e lo stock di titoli emessi per finanziare progetti ambientali, hanno raggiunto un valore di oltre 1.000 miliardi di euro a livello mondiale, grazie anche alla forte crescita registrata nel corso del 2021. E' quanto emerge dal report Green Bond a cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.



Nel primo semestre dell'anno, le emissioni di green bond hanno raggiunto i 230 miliardi di euro, superando quelle realizzate in tutto il 2020 che erano pari a 210 miliardi.



Più in dettaglio, le emissioni green governative in Europa hanno già raggiunto i 39 miliardi di euro, portando lo stock di titoli emessi a 105 miliardi. Al top la Francia, che è il maggior contributore alle emissioni governative, con un ammontare emesso dal 2017 ad oggi pari 40 miliardi. La Germania, dopo aver emesso 11,5 miliardi di green bond nel 2020, si appresta a chiudere il 2021 con 12,5 miliardi. A far lievitare le emissioni governative green sono anche alcune new entry, come l'Italia che ha emesso il primo BTP green a marzo e la Spagna che ha collocato la scorsa settimana il primo bond green per 5 miliardi di euro.



L'area studi di Intesa ritiene che le emissioni di green bond governativi proseguiranno anche nel quarto trimestre, per raggiungere un valore di 47 miliardi a fine 2021, quasi il doppio rispetto al 2020.