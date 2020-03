Green Bond, record del mercato. Ulteriore espansione nel 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo stock outstanding di titoli green a livello globale al 31 gennaio 2020 è risultato pari ae l'ammontare emesso nel corso del 2019 ha raggiunto i, +50% rispetto al 2018 (113 miliardi di euro). Un trend in crescita confermato a inizio 2020 con, nel solo mese di gennaio, 20 miliardi di euro collocati sul mercato titoli. Una cifra pari al 75% dell'emesso nel primo trimestre 2019. È quanto emerge da unLerappresentano solo il 9% di tutto l'ammontare outstanding e hanno una storia più recente, iniziata con la. Oggi, su un totale diin circolazione a livello globale,(l', emesso nel 2017 e successivamente riaperto sette volte), mentresono costituiti dalle emissioni diLe prospettive per le– rileva Intesa SanPaolo – sono dipoiché si prevede sia l'sia unIlapprovato dala metà gennaio, si pone, infatti, come obiettivo l'azzeramento dell'impatto climatico entro il 2050 e richiede la mobilitazione di nuove risorse pubbliche e private da parte degli stati aderenti. Un ruolo primario lo avrà, inoltre, anche lacon lache ha avvertito che ilpotrebbe avere un impatto sia sul risk assessment sia sugli investimenti effettuati dalla Bce. A fine dicembre, tutti gli stati aderenti hanno redatto deivolti a pianificare, sull'orizzonte temporale 2021-2030, la transizione verso l'impatto zero.Nel 2020,L'Olanda, ha già effettuato una riapertura il 14 gennaio peremesso a maggio dell'anno scorso ed è previsto che effettui un'ulteriore riapertura durante l'anno raggiungendo almenoIl, dopo la prima emissione a febbraio del 2018 per, l'anno scorso ha effettuato riaperture per un totale di 2,3 miliardi di euro circa l'8% del totale delle emissioni e – secondo le stime di Intesa Sanpaolo –. L'ha approvato nel 2018 un piano nazionale di spesa in progetti green che prevede, di cui 5 miliardi finanziati tramite l'emissione green nel 2018, e l'attesa è diTra gli emittenti governativi già attivi sul mercato dei green bond, laha dichiarato recentemente di avere unache finanzierà tramite riaperture dell'OAT green 1.75% 25/06/2039. Lacome annunciato nella strategia di funding annuale, ha intenzione di emettere il primo green bond. Il NECP presentato a fine dicembre indica una stima di 236 miliardi di euro, corrispondenti a circa 26 miliardi annuali) da finanziare tra il 2021 e il 2030, di cui il 20% tramite fondi pubblici e l'80% tramite fondi privati. La, come delineato nell'Outlook sul debito 2020, emetterà durante la seconda parte dell'anno deiossia delle emissioni di titoli green che avverranno in concomitanza di nuove emissioni convenzionali, pertanto i due titoli avranno uguale cedola e scadenza ma ISIN distinto. Il Tesoro ha anche dichiarato che intende emettere su diversi punti della curva al fine di creare una curva benchmark green. L'ammontare totale emesso quest'anno – spiega il Rapporto – dipenderà dalla spesa eleggibile a progetti green che Intesa Sanpaolo, sulla base di quanto indicato da, stima prossima aIn Italia, ilgià a fine dicembre scorso ha indicato nellel'intenzione di introdurre nuove obbligazioni green nella gamma di titoli offerti al mercato. Laha previsto la costituzione di un(470 milioni nel 2020, 930 milioni nel 2021 e 1,42 miliardi di euro per gli anni 2022 e 2023) per progetti di sostenibilità ambientale. I proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del ministero dell'ambiente, per un importo pari a 150 milioni di euro l'anno concorreranno alla costituzione del fondo. Un altro possibile canale di finanziamento sarà l. La Legge di Bilancio 2020 ha infatti previsto che, per l'introduzione di emissioni green, venga costituito un(le cui modalità di funzionamento saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio) nonché undei futuri interventi da finanziare. Il Tesoro sta nel frattempo svolgendo approfondite analisi di mercato per ottimizzare le future emissioni e pianificarne tempi e modalità.