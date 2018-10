Grecia, la BCE riduce ancora i prestiti alle banche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che la Banca Centrale della Grecia può erogare agli Istituti di credito ellenici.Su suggerimento della Bank of Greece il Consiglio direttivo dell'Eurotower riunitosi ieri, 9 ottobre, ha. L'ammontare rimarrà a disposizione fino al 7 novembre (incluso).L'autorità monetaria ellenica motiva questa riduzione con il, tenendo anche in considerazione i flussi di depositi del settore privato e l'accesso delle banche ai mercati interbancari.Lo scorso 20 agosto la Grecia è ufficialmente uscita dal piano di salvataggio varato 8 anni prima dalla cosiddetta "Troika" (Unione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale) per far fronte alla grave crisi finanziaria del Paese.