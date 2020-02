Grant Thornton, balzo del fatturato in Italia nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Vola, in Italia, il fatturato di"Le società del grupporegistrano unacon un" ha commentatoPer lpositivi anche i risultati a livello mondiale. Il network mondiale che offre servizi di assurance, tax e advisory in 140 nazioni ha, infatti, annunciato unPer quanto riguarda il nostro Paese – ha spiegato Gallassi – "nell'ambito deiparticolare sviluppo registrano le. Il Gruppo in Italia, in linea con le strategie di uno sviluppo sostenibile del network a livello mondiale, è impegnato con investimenti in termini di competenze professionali, innovazione e assistenza qualificata e continuativa alle imprese del mid-market". Nel corso del 2019 – ha spiegato– "l'Italia ha contribuito in maniera significativa all'incremento del 12,8% riportato daltra i quali è stata inserita. Tale contributo è in parte ascrivibile alla crescita interna ed in parte ad operazioni di acquisizione e lateral hires effettuate negli ultimi 24 mesi".si devono, invece, principalmente aie an cui Grant Thornton ha visto il più alto potenziale di sviluppo nel segmento del mid-market. In queste nazioni Grant Thornton è– il doppio del tasso di crescita del network a livello mondiale – coni. Le nazioni di questo comparto che hanno registrato i migliori risultati sono:. Il mercato asiatico ha registrato risultati positivi con una crescita del 10,7%.