Grande distribuzione, faro dell'antitrust UE su Casino e Intermarchè

(Teleborsa) -ha avviato formalmente(GDO). Sono implicate due big d'oltralpe -- accusate di aver posto in essere unle catene di approvvigionamento (La Commissaria europea alla concorrenza,, ha d). ichiarato che le alleanze sugli acquisti sono "diventate una componente chiave" delle strategie dei grandi retailer e possino spesso portare a prezzi poiù bassi, ma anche prestarsi ad abusi, quando "i rivenditori utilizzano queste alleanze per colludere sulle loro attività di vendita".Casino e Intermarché sono due delle più grandi catene di negozi di generi alimentari attive in ??Francia. Nel novembre 2014 hanno costituito unaper l'acquisizione congiunta dei loro. Ma la Commissione teme che le due società siano andate oltre e che lo scopo della loro alleanza abbia assunto un risvolto anticoncorrenziale.