Nasce l'Ente bilaterale nazionale per i lavoratori della Distribuzione moderna organizzata. Lo hanno costituito Federdistribuzione e le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

Per la prima volta nel settore del commercio, quindi, viene creato un Ente a copertura nazionale che offrirà prestazioni di assistenza e welfare ai lavoratori delle grandi aziende del retail, come previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato il 19 dicembre 2018. L’Ente offrirà i propri servizi e le prestazioni di welfare ai lavoratori del settore più bisognosi di supporto, con interventi particolari rivolti alla famiglia e alla maternità.

Avrà una struttura nazionale per ottimizzare le risorse disponibili e ridurre i costi di gestione, garantendo efficienza ed efficacia attraverso l’informatizzazione e l’utilizzo di processi digitali di semplice utilizzo da parte dei lavoratori. La copertura uniforme a livello nazionale delle prestazioni consentirà ai lavoratori di usufruire delle stesse opportunità, evitando gli interventi disomogenei di una gestione territoriale, come avvenuto finora con enti regionali.

«E' il primo passo di un percorso che ci porterà a configurare una prestazione di servizi che innalzerà concretamente il welfare per i lavoratori. In questo modo, abbiamo creato la cornice all'interno della quale il lavoratore che ne avrà necessità troverà innovative e rilevanti condizioni di assistenza e supporto» spiega Claudio Gradara, presidente di Federdistribuzione.