Granarolo acquista la maggioranza di Venchiaredo, l'azienda friuliana dello stracchino

Granarolo si rafforza e acquisisce dalla Cooperativa Venchiaredo il 33,47% di Venchiaredo Spa, azienda lattiero-casearia friuliana. In questo modo la Granarolo passa dal 24% del capitale di Venchiaredo che deteneva da settembre 2017 al 57,47%. Venchiaredo Spa, con sede a Ramuscello di Sesto al Reghena (Pordenone) è un’azienda specializzata nella produzione di stracchino, con 80 dipendenti e un fatturato registrato a fine 2018 di 26.9 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto all'anno precedenre. L'azienda trasforma 36 milioni di litri di latte all’anno, tra latte standard, biologico e alta qualità.«Proseguiamo nel percorso tracciato lo scorso anno con Venchiaredo. L’operazione ha già prodotto per entrambi risultati e sinergie importanti sul piano industriale e permette a Granarolo di dare seguito al piano industriale 2019/2021 che prevede, tra l’altro, un maggior efficientamento produttivo e una maggior specializzazione degli stabilimenti. Siamo inoltre felici di poter aggregare alla filiera Granlatte i 49 soci della Cooperativa Venchiaredo che conferiscono 250.000 tonnellate/anno di latte. Cresce in questo modo la presenza di Granarolo in una regione a importante vocazione produttiva», ha dichiarato Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo Spa.«Con l’integrazione nel Gruppo Granarolo proseguiremo nel percorso di crescita di Venchiaredo puntando a una produzione annua di 9.300 tonnellate di stracchino. La provenienza del latte per questi ulteriori volumi sarà il Friuli Venezia Giulia, da parte dei soci di Granlatte, questo a sottolineare anche l’interesse per il territorio e la sostenibilità dal punto di vista ambientale di questa operazione. Inizia un nuovo percorso saldamente basato su valori cooperativi», ha commentato invece Alessandro Driussi, presidente di Venchiaredo Spa.