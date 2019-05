Gran Sasso, il traforo non chiuderà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, come annunciato dall'ente Strada dei Parchi. A confermarlo è stato il vicepresidente della concessionaria che gestisce le autostrade A24 e A25,, seguito a ruota dal ministro per le InfrastruttureStrada dei Parchi "revoca la decisione di chiudere il traforo del Gran Sasso, alla luce di quanto emerso negli incontri dei giorni scorsi al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e questa mattina in Procura a Teramo", ha dichiarato Fabris riferendo di un ultimo incontro tecnico al Mit nella mattina di domani per concordare le azioni da intraprendere.e quanto intende ulteriormente realizzare per la messa in sicurezza ai fini ambientali delle gallerie del Gran Sasso, almeno per quanto riguarda le proprie competenze", ha aggiunto il vice presidente dell'ente."Tutto ciò nell'attesa che il Governo e il Parlamento confermino con decisioni conseguenti i provvedimenti, come lache di certo non compete a Strada dei Parchi"."Dopo molteplici incontri a tutti i livelli, ecco il primo, eccellente risultato:in un post on line. "Il duro lavoro premia sempre. E la mediazione istituzionale del mio ministero, come per esempio sul Porto di Gioia Tauro, è risultata anche stavolta decisiva. Siamo di fronte a un altro bel successo in poche ore dopo l'accordo storico sulla autostrada A2.", ha concluso.