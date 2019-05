© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ", già gravate dalle difficoltà di una ripresa post-sisma che fatica a decollare".È il commento diall'ipotesi di chiusura del tunnel del Gran Sasso il prossimo 19 maggio che sta mettendo in allarme non solo la politica ma anche il sistema produttivo.In una nota, l'associazione degli industriali ha chiarito didel traforo del Gran Sasso, annunciata da Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25".Per il presidente di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno,, ", con risvolti pesantissimi per il sistema imprenditoriale locale isolando di fatto un territorio già duramente colpito dal terremoto, che sta lavorando affannosamente per ritrovare un'identità economica e necessita di collegamenti rapidi e certi".Podda ha ricordato che "verrebbe meno la garanzia del transito lungo la direttrice Tirreno-Adriatica, con problemi legati alla logistica e al trasporto delle merci, senza considerare il blocco delle attività dei Laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso".Per questo,, richiamando Strada dei Parchi "alle proprie responsabilità. Non è possibile interrompere un servizio necessario per collegare due aree dell'Abruzzo interno come L'Aquila e Teramo, gravate dalla crisi e dalle difficoltà di aver subìto una catastrofe come il sisma, che ha inevitabilmente condizionato l'andamento di sviluppo e ripresa dei due versanti del Gran Sasso.".Nel frattempo, anche la politica nazionale si sta muovendo. È previstoL': vista l'imminenza del 19 maggio, dal ministero si starebbe lavorando per l'arrivo di un commissario ad hoc, con un emendamento nello Sblocca Cantieri, che dovrebbe essere nominato a valle dell'approvazione del provvedimento, verso metà giugno.