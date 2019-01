Gran Bretagna, si contrae l'attività delle imprese di costruzioni

(Teleborsa) - Fine 2018 deludente per le imprese di costruzioni britanniche. Secondo quanto rilevato da Markit, l'indice PMI del settore costruzioni ha rilevato che la crescita dell'attività economica è scesa ai minimi di tre mesi mentre i nuovi ordini sono leggermente aumentati. Bene invece l'ingegneria civile balzata al ritmo più veloce da maggio 2017.



A dicembre, l'indicatore si è attestato a 52,8 punti in calo rispetto ai 53,4 di novembre, mantenendosi comunque sopra la soglia dei 50 punti, che separa contrazione da espansione, per il nono mese consecutivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA