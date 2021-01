© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sonoi numeri della pandemia incon il 2020 che è stato l'anno con piùL'impennata di contagi dell'ultimo periodo, trainata dalla cosiddetta variante inglese del virus, comporta ormai "per gli ospedali britannici, sul fronte d'una saturazione di posti letto in terapia intensiva, ha detto il Premiernel corso di un'audizione parlamentare in commissione, pur aggiungendo di non essere in grado diquando la saturazione possa essere raggiunta.Insistendo sull'importanza dele dell'accelerazione dei vaccini in questa fase, ha anche espresso preoccupazione per unadopo quella sudafricana.Massima allerta anche indove il presidente ha proclamato lo stato d'emergenza dopo che, in meno di 24 ore, ben due ministri del governo di questo paese africano sono morti di covid-19. Almeno una decina di membri dell'esecutivo sono risultati contagiati."In tutta Europa sta montando una, ha avvertito ieri il ministro della Saluteaggiungendo che "Il virus verrà piegato con i vaccini ma adesso continua a circolare con forza crescente e può di nuovo