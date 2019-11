Gran Bretagna, produzione industriale debole a settembre

(Teleborsa) - Rimane negativa la produzione industriale nel Regno Unito nel mese di settembre.



Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato una rallentamento dello 0,3% su base mensile a fronte del -0,7% del mese precedente. Il dato appare peggiore delle attese degli analisti che erano per un -0,2%.



Anche il dato tendenziale registra un segno negativo, del -1,4% contro il -1,8% rilevato il mese precedente.



Frena anche la crescita anche della produzione manifatturiera, che su base mensile registra un decremento dello 0,4%, dopo il -0,7% del mese precedente. Non sono superate le stime di consensus, che erano per un calo dello 0,3%. A livello annuale, si registra un -1,8% dal -1,6% precedente e atteso.







