Gran Bretagna, Prezzi consumo in contrazione a ottobre

(Teleborsa) - In calo l'inflazione nel Regno Unito.



Lo rileva l'Office for National Statistics (ONS), spiegando che i prezzi al consumo nel mese di ottobre hanno registrato un incremento dell'1,5% dal +1,7% di settembre. Il dato appare peggiore delle attese degli analisti che erano per un +1,6%.



Su base mensile l'inflazione segna un -0,2% dopo il +0,1% di settembre e disillude le stime che lo vedevano attestarsi a -0,1%.



Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili di cibo e carburanti, si porta all'1,7%, così come il precedente ed atteso.







