Gran bretagna, prezzi al consumo in aumento a febbraio

(Teleborsa) - In recupero l'inflazione nel Regno Unito. Lo rileva l'Office for National Statistics (ONS), spiegando che su base annua i prezzi al consumo segnano un aumento dell'1,7% in lieve decelerazione rispetto al +1,8% rilevato a gennaio e atteso dagli analisti.



Su base mensile l'inflazione è salita dello 0,4% rispetto al -0,3% di gennaio. Le stime di consensus erano per un +0,3%.



Il dato core dell'inflazione, che esclude le componenti più volatili di cibo e carburanti, accelera all'1.7% dall'1,6% precedente ed oltre il +1,5% del consensus.