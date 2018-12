(Teleborsa) - Confermata la stima preliminare per il PIL del Regno Unito nel terzo trimestre del 2018. La seconda stima diffusa dall'Office for National Statistics (ONS) evidenzia una crescita dello 0,6% rispetto allo 0,4% del primo trimestre, confermando la stima preliminare diffusa a novembre.



Rispetto al terzo trimestre del 2017, il PIL sale dell'1,5%, come segnalato dalla stima preliminare e contro l'1,2% del trimestre precedente.



