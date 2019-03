Gran Bretagna, PIL 4° trimestre confermato in frenata

(Teleborsa) - Confermato in frenata il PIL del Regno Unito nel 4° trimestre, che ha subito l'impatto delle incertezze relative alla Brexit, oltre al rallentamento della crescita globale.



La seconda stima diffusa dall'Office for National Statistics (ONS) evidenzia una crescita dello 0,2% su trimestre, che conferma la stima preliminare diffusa a febbraio, rispetto allo 0,6% riportato nel terzo trimestre.



La crescita tendenziale del PIL è stata invece rivista lievemente al rialzo all'1,4% rispetto all'1,3% della stima preliminare, ma risulta in rallentamento rispetto all'1,6% del trimestre precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA