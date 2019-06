Gran Bretagna, PIL 1° trimestre rivisto al ribasso

(Teleborsa) - Rivista al ribasso la stima preliminare per il PIL del Regno Unito nel 1° trimestre del 2019, sulla scia del crollo della produzione di auto e come conseguenza della vicenda politica della Brexit.



La seconda stima diffusa dall'Office for National Statistics (ONS) evidenzia una flessione dello 0,4% su trimestre che si confronta con il -0,1% della stima preliminare diffusa a maggio e degli analisti. Il PIL è atteso in crescita dello 0,3% nei tre mesi da febbraio ad aprile.



Anche la crescita tendenziale del PIL è stata rivista al ribasso: all'1,3% dall'1,8% della prima lettura.



