Gran Bretagna, Liz Truss non rassicura. Fitch taglia l'outlook

(Teleborsa) - Nuovo colpo per il Regno Unito e il suo. L'agenzia di rating Fitch ha abbassato l'outlook per il rating da "stabile" a " negativo", sottolineando che il massiccio piano di sostegno energetico alle famiglie, accompagnato da ingenti tagli fiscali, annunciato dal governo britannico il 23 settembre scorso, per promuovere la crescita "potrebbe portare a un aumento significativo dei disavanzi fiscali di medio termine". Un annuncio simile a quello dell'agenzia S&P venerdì scorso.Nonostante il rating del debito sovrano del Regno Unito sia stato mantenuto ad AA-, un notch al di sotto di quello di S&P, l'outlook più basso segnala il rischio di un declassamento di tale rating se la situazione economica del Paese non migliora.La decisione dell'agenzia di rating dimostra come la mossa diattraverso la crescita, non rassicuri affatto.Fitch stima per il Regno Unito unin rialzo dell'8,9% nel 2022 e, poi, in calo fino al 4% nel 2024. Quanto alprevede una contrazione nel 2023. "Sebbene il governo abbia fatto dietrofront sull'eliminazione dell'aliquota più alta del 45%, il suo indebolimento a livello politico potrebbe erodere ulteriormente la credibilità e il sostegno alla sua strategia fiscale", spiega l'agenzia secondo cui ildel Regno Unito salirà al 7,8% quest'anno e all'8,8% nel 2023, a fronte di unche crescerà al 109% entro il 2024.