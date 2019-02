Gran Bretagna, da marzo stop ai droni nelle vicinanze degli aeroporti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Come annunciato dalla zona di interdizione, che attualmente è di un chilometro, sarà, infatti, estesa a cinque.La misura era stata anticipata lo scorso gennaio senza indicare una data di entrata in vigore ed è stata decisa in seguito aia causa molteplici avvistamenti di droni nell'area aeroportuale. Le numerose incursioni non autorizzate nei pressi dell'aeroporto hanno portato allacon la cancellazione di numerosi voli e"La legge dice chiaramente che far volare un drone vicino a un aeroporto è un atto criminale" ha affermato"L'estensione della "no fly zone" – ha aggiunto – permetterà rendere i nostri aeroporti più sicuri".Per chi non rispetterà le norme le conseguenze sono molto serie. Facendo volare un drone o un aeromodello in una zona non autorizzata si rischia, infatti,E il Governo britannico sta introducendo nuove norme volte ad aumentare ulteriormente i controlli sull'utilizzo dei droni.