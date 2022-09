Gran Bretagna, attività manifatturiera scende a minimi ultimi 20 mesi

Venerdì 23 Settembre 2022, 12:30







(Teleborsa) - In Gran Bretagna frena l'attività manifatturiera. A settembre l'indice PMI composito stilato da S&P Global è sceso sotto la soglia dei 50 punti, a 48,4 dai 50,9 di agosto, sui minimi degli ultimi 20 mesi.



Nel dettaglio l'indice PMI servizi è sceso a 49,2 dai precedenti 50,9 punti, in area di contrazione del settore, mentre l'indice manifatturiero è salito a 48,5 punti dai 47,3 di scorso, restando comunque sempre in area di contrazione.



(Foto: © Eros Erika / 123RF)