Gran Bretagna, accelera la massa monetaria M4

(Teleborsa) - La massa monetaria della Gran Bretagna, con l'aggregato M4, riporta a settembre una variazione positiva dello 0,7% contro il +0,4% del mese precedente. Il dato è pubblicato dalla Bank of England.



Per quanto concerne l'M4 lending si è registrata una variazione mensile pari a 4,6 miliardi di sterline come il dato rivisto del mese precedente (4,8 miliardi la prima lettura).



Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati si sono attestati a 0,8 miliardi di sterline, sotto i 0,9 del connsensus, e contro i 0,97 miliardi di crescita registrati il mese precedente.



I prestiti totali crescono di 65,9 miliardi contro i 65,6 miliardi rivisti precedenti (65,5 miliardi la lettura preliminare). I prestiti per mutui segnano una variazione di 3,85 miliardi contro i 3,7 miliardi precedenti e sotto i 3,8 miliardi delle aspettative. © RIPRODUZIONE RISERVATA