Grafiche Antiga, da Intesa Sanpaolo 2,5 milioni di euro con Garanzia Green di Sace

(Teleborsa) - Grafiche Antiga Spa, azienda trevigiana di eccellenza nel settore delle arti grafiche, ha ricevuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 2,5 milioni di euro, assistito dalla Garanzia Green di SACE.

L'operazione è finalizzata all'acquisto di una nuova macchina da stampa ecosostenibile che consente notevoli vantaggi in termini di consumi e di impatto ambientale. Si tratta dell'ultima nata in casa Koenig & Bauer, azienda tedesca leader nel mondo in questo settore, con un'ottica volta a rendere i prodotti sempre più green. È il primo modello in assoluto inserito nel territorio nazionale ed il secondo in Europa. I vantaggi ambientali sono molteplici e consistono in un risparmio del 70% dei liquidi per il lavaggio, forno di essiccazione con risparmio energetico fino al 50%, motore con riduzione consumi energetici del 10%, minore tempo di funzionamento grazie alla maggiore velocità (stampa 20/m copie all'ora con 10 colori, un assoluto "record di velocità" nel settore della stampa a foglio) e un sistema di diagnostica evoluta che richiede un minor numero di minori interventi tecnici.